Daar gaan we weer Oranje wint 6 van 9 schaatsmedailles 13 februari 2018

Ireen Wüst drukt zich tegen de borst van een dolblije koning Willem-Alexander. De Nederlandse schaatsster heeft net goud gewonnen op de 1.500 meter tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Met deze vijfde olympische titel wordt Wüst de meest gelauwerde schaatsster op deze Spelen (5x goud, 4x zilver, 1x brons). Nog één keer goud en ze neemt ook de leiding in de stand van meest succesvolle olympische schaatssters ooit - dan komt ze naast de Russische Lidia Skoblikova (in 1960 en 1964) met zes gouden medailles. Oranje doet zo waarvoor het bekendstaat: wéér domineren op het ijs. Van de negen medailles die tot nu uitgereikt zijn in Zuid-Korea, gingen er liefst zes naar Nederland. Onze noorderburen stonden gisteren ook tweede in de totale medaillestand, achter Duitsland. En vandaag kan er alweer eremetaal bijkomen. Je zou als koning voor minder staan blinken.

