Exclusief voor abonnees Daags later ook IS-woordvoerder gedood 28 oktober 2019

Gisteren zou ook Baghdadi's woordvoerder omgebracht zijn door een Amerikaanse actie in Syrië. Dat meldden Koerdische strijdkrachten die bij de operatie betrokken zeggen te zijn. De man is alleen bekend bij zijn strijdersnaam Abu Hassan Al-Mouhajir en zou gedood zijn in de noordelijke provincie Aleppo. Daar zou hij verstopt in een tankwagen hebben gereisd. Muhajir volgde Abu Mohammed Al-Adnani als woordvoerder op toen die in 2016 werd gedood. Adnani stond bekend als rechterhand van Baghdadi en was ook verantwoordelijk voor het plannen van buitenlandse terreur. Muhajir was minder invloedrijk. (GVV)