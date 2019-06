Exclusief voor abonnees Da's pas een echte Bosberg 15 juni 2019

In de Ronde van Vlaanderen hebben ze de Bosberg, maar in het Limburgse Hechtel-Eksel kunnen de kuiten voortaan op een échte bosberg getraind worden. Dankzij een spectaculaire constructie kan je er tussen de bomen fietsen. De fietsbrug is 700 meter lang - een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter - en stijgt geleidelijk (3 à 4%), om dan weer te dalen. Op het hoogste punt trap je 10 meter boven de grond. En safety first: er is een leuning én er geldt eenrichtingsverkeer. (MMM)

