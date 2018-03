Da's nog eens een 'proef-project': pizza-automaat in station Mechelen 29 maart 2018

00u00 0

In het station van Mechelen kan je sinds begin deze week een pizza uit een automaat halen. Het gaat niet om kant-en-klare diepvries, het toestel bereidt de maaltijd voor de ogen van de klant. Het deeg wordt gekneed en vervolgens op smaak gebracht met tomatensaus en een topping: margherita, kip, kalkoen of 4 kazen. "Vervolgens wordt het geheel een minuut gebakken op 390 graden", zegt NMBS-woordvoerder Geert Dierckx. "Het gaat om een proefproject. Als blijkt dat de automaat aanslaat, dan zullen we een marktconsultatie uitschrijven, zodat er in nog meer stations automaten kunnen komen. Met de automaat willen we een nieuwe service aanbieden. Niet iedereen heeft de tijd om thuis warm eten te maken." Veel service bood de machine gisteravond evenwel niet meer, want de automaat was kapot. (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN