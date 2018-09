Da's nog eens een échte knuffel 05 september 2018

Koningin Mathilde is gisteren op een bezoek in Oostduinkerke wél erg hartelijk onthaald. Eén van de deelnemers aan een kamp van de Belgische vereniging van verlamden pakte de koninging vast en knuffelde haar uitbundig. Zo hard, dat de vorstin zelfs een oorbel kwijtspeelde. Even snel raapte ze die op en stak ze weer op haar plaats. De koningin nam ruimschoots de tijd om te praten met de vrijwillige monitoren, mee te zingen en een knutselworkshop bij te wonen. Van één van de mensen met een beperking kreeg ze een schilderij met het koningspaar erop cadeau.

