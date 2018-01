Da's lef hebben 00u00 0

#MeToo-tijden of niet, Robert De Niro(74) heeft Meryl Streep (68) wel op een opmerkelijke manier gefeliciteerd met haar nieuwe award. De filmster viel in de prijzen op de awarduitreiking van de National Board of Review, een filmorganisatie. Ze werd bekroond tot beste actrice. Op het podium werd Streep begroet door De Niro, die een kus vol op haar lippen plantte. Meryl leek het 'gebaar' van haar collega helemaal niet erg te vinden, want ze gaf hem meteen een dikke knuffel terug. (KDL)

