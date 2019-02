Da's durven: Jennifer waagt kans met nummer van Natalia 22 februari 2019

Aan lef ontbreekt het Jennifer (26) niet in de derde aflevering van 'The Voice'. Zij durft het aan om Natalia's nummer 1-hit 'I've Only Begun to Fight' te zingen. Bovendien een nummer met een boodschap voor haar, want haar deelname ziet ze als een nieuwe start na een zwaar motorongeluk. "Ik denk dat ik zenuwachtiger was dan jij", lacht Natalia na de auditie. Maar drukt ze ook af voor haar eigen nummer?

