Exclusief voor abonnees Da's dan duidelijk: Lily Allen samen met acteur 'Stranger Things' 15 oktober 2019

00u00 0

Het gerucht deed al even de ronde, maar nu is ook het bewijs geleverd. 'Stranger Things'-acteur David Harbour (44) en zangeres Lily Allen (34) vormen een stel. Het koppel werd voor het eerst zoenend gefotografeerd in New York. De Britse artieste was naar verluidt naar de VS afgereisd om haar Amerikaanse vriend te vergezellen bij de opnames van 'Saturday Night Live', waar hij als presentator mocht optreden. De twee werden afgelopen zomer meerdere keren samen gespot, maar weigerden te bevestigen dat ze een koppel vormen. David had tot april een relatie met 'Fantastic Beasts'-actrice Alison Sudol. Lily was tussen 2011 en 2015 getrouwd met Sam Cooper. Hun scheiding werd vorig jaar officieel afgerond. (KD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen