D'Onofrio: "Stadion met Beerschot? Doen wat beste is voor de club" 09 maart 2018

00u00 0

Vicevoorzitter Luciano D'Onofrio gaf op de clubwebsite zijn mening over het idee van burgemeester Bart De Wever om in Antwerpen een stadion voor zowel de Great Old als Beerschot Wilrijk te bouwen. "Ik kan De Wever alleen maar feliciteren dat hij aan zo'n project denkt. Het is begrijpelijk dat de stad Antwerpen een ultramodern stadion verdient. Maar hierover werd nog geen enkele beslissing genomen. Wij zijn al ruime tijd bezig met het analyseren van alle mogelijkheden. Voor elk plan zijn er positieve en negatieve punten en het is aan de club om de juiste keuze te maken. Uiteraard zullen we onze fans raadplegen bij grote beslissingen, maar we moeten ook rekening houden met wat het beste is voor de toekomst van de club." Antwerp werkte gisteren nog een oefenwedstrijd tegen Westerlo af op de Bosuil. Dinsdag begint de club met de aanleg van een nieuw veld. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN