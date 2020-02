Exclusief voor abonnees D'Hulst wint Italiaanse Cup tegen Heynen 24 februari 2020

00u00 0

Civitanova, met Red Dragon Stijn D'Hulst als tweede passeur op de bank, heeft de Italiaanse beker gewonnen na een finale van ruim twee uur. Onze landgenoot Vital Heynen kon met Perugia zijn tweede trofee van het seizoen winnen, na de Supercup. Civitanova - met Rychlicki (ex-Maaseik) als uitblinker (22 ptn) - forceerde 9 matchballen in set vier, maar Perugia dwong een tiebreak af. Civitanova is op 4/3 de tegenstander van Roeselare in de Champions League. (BrV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis