D'hoore werd geveld door zonnesteek 09 augustus 2018

Een zonnesteek. Dat werd Jolien D'hoore dinsdag in de oververhitte Chris Hoy Velodrome in Glasgow fataal tijdens het EK ploegkoers. "Nooit meegemaakt in mijn carrière", twitterde ze na haar ontslag uit een Schots ziekenhuis. "Ik ben oké nu, maar kan me de finale van de madison niet meer herinneren." D'hoore trok voor bijkomend onderzoek naar het UZ in Leuven. En zadelde zichzelf op met een enorm schuldgevoel. "Sorry dat ik iedereen in de steek liet en vooral Lotte (Kopecky, red.). Dank voor alle steunberichten en bezorgdheid. I'll be back. Ik kom terug." (JDK)