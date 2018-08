D'hoore naar ziekenhuis in plaats van op podium 08 augustus 2018

Jolien D'hoore werd bij het EK ploegkoers op het podium verwacht. Ze belandde in het ziekenhuis, maar niet door een val. Meteen nadat het Deense duo Dideriksen-Leth goud veroverde, viel ze van haar fiets in de armen van een verzorger van de Belgische ploeg. Ze was onwel en bleef lijkbleek langs de piste liggen. Tot ze op een draagberrie naar de hulppost werd gedragen. D'hoore herstelde niet en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Enkele uren later werd ze uit de kliniek ontslagen. Niets ernstigs aan de hand dus. In de Sir Chris Hoy Velodrome reed ze gisteren een heel slechte koppelrit. Met Lotte Kopecky begon ze goed, maar na twee van de twaalf spurten vonden beiden elkaar niet meer en kwamen de spurten nooit meer uit. Dertig ronden voor het einde moest D'hoore het peloton laten rijden. Kopecky kon een verliesronde vermijden. Onze landgenotes eindigden zesde. (FHN)

