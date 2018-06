D'hoore met vraagtekens BK vrouwen 23 juni 2018

Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) verdedigt zondag in Binche haar Belgische titel bij de vrouwen. Donderdag meldde ze nog af voor het BK tijdrijden. "Na mijn val in de Britse Women's Tour had ik extra dagen herstel nodig. Hopelijk ben ik tegen zondag 100% fit", klinkt het op Twitter. Naast D'hoore, die voor de vijfde keer kampioene kan worden, noemt bondscoach Ludwig Willems ook Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst als topfavorieten. Hannes, Van Loy, Michiels, Cant en Kelly Druyts worden getipt als outsiders. De vrouwen starten op een ontiegelijk vroeg tijdstip: 7u45. "Als we de BK's voor mannen en vrouwen op dezelfde dag willen organiseren - een voorstel dat enkele jaren geleden door de teams zelf werd gelanceerd - kunnen we helaas niet anders", zegt Willems. "Voordeel daarbij is dat de titelstrijd nu op een ruimere belangstelling kan rekenen." (JDK)

