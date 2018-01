D'hoore legt focus op weg 19 januari 2018

Jolien D'hoore zal zich komend seizoen vooral focussen op het wegwielrennen, minder op de piste. Dat zei de Belgisch kampioene van Mitchelton-Scott in een gesprek met Cyclingnews. "De verhouding zal 80-20 zijn. Ik mik vooral op een goed voorjaar op de weg en daarom zal mijn baanprogramma iets beperkter zijn." Het WK in Innsbruck zal D'hoore wel niet rijden. "Die omloop is te zwaar voor mij. Ik kan niks gaan doen in Oostenrijk."

HLN