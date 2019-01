D'hoore en Kopecky winnen WB-ploegkoers in Nieuw-Zeeland 21 januari 2019

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky veroverden tijdens de Wereldbekermanche baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge goud in de ploegkoers. De Belgen, die in 2017 wereldkampioen werden in Hong Kong, totaliseerden 39 punten. Daarmee bleven ze de Italianen Letizia Paternoster en Maria Giulia Confalonieri (27 ptn) voor. De Nieuw-Zeelanders Racquel Sheath en Rushlee Buchanan (9 ptn) vervolledigden het podium. In de keirin raakte wereldkampioene Nicky Degrendele niet verder dan de tiende plek. Gilke Croket moest in de scratch vrede nemen met plaats veertien. Zaterdag eindigde Lotte Kopecky als vierde in het omnium. (XC)