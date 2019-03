D'hoore en Kopecky voor medaille in ploegkoers 02 maart 2019

00u00 0

Tijdens het slotweekeinde van het WK heeft niet alleen Nicky Degrendele medaillekansen. Zowel bij vrouwen als mannen wordt de ploegkoers gereden. Vandaag kunnen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky in deze discipline voor de tweede keer de regenboogtrui pakken. De concurrentie werd de voorbije jaren steeds beter. Ploegkoers voor vrouwen staat nog maar voor de derde keer op het WK-programma. "De Britten Archibald-Kenny steken er bovenuit", meent D'hoore. "Met vier of vijf andere landen komen Lotte en ik in aanmerking voor zilver of brons." Kenny De Ketele en Robbe Ghys, de regerende Europese kampioenen koppelkoers, schuiven de topfavorietenrol naar Denemarken (Lasse Norman Hansen-Casper von Folsach) toe. "Zij wonnen de voorbije winter in de ploegkoers bijna alle Wereldbekers", weet 'Ketelke'. In het omnium voor mannen is Lindsay De Vylder niet meteen podiumkandidaat. De pistier uit Laarne mag vandaag verrassen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN