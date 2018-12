D'hoore en Kopecky derde in ploegkoers in Berlijn 03 december 2018

Op de WB baanwielrennen in Berlijn zijn Jolien D'hoore en Lotte Kopecky derde geworden in de ploegkoers. Het Britse duo Laura Kenny-Emily Nelson was veruit het sterkst, de tweede plaats was voor de Deense dames Julie Leth en Trine Schmidt. In het omnium legde Lotte Kopecky beslag op de zevende plaats. Bij de mannen werden Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder zevende in de ploegkoers. De overwinning was opnieuw voor Denemarken met Lasse Norman Hansen en Casper Von Folsach. In de ploegenachtervolging reden De Ketele, De Pauw, De Vylder en Ghys ook naar een zevende plaats. Ze zetten wel de tweede snelste Belgische tijd ooit neer (3:58.911). Het Australische kwartet won. (GVS/TLB/BA)