D'hoore (2de) grijpt macht in WorldTour 26 maart 2018

00u00 0

Vorig jaar werd ze geklopt door de Finse Lotta Lepistö, nu was de Italiaanse Marta Bastianelli (links op de foto) Jolien D'hoore te snel af in de vrouwenversie van Gent-Wevelgem. De Belgische kampioene overleefde het waaierspel - "niet zonder afzien, maar hier rijd je nooit op je gemak rond" - en na de heuvelzone zag het er pas écht goed uit. "Er scheidde zich een kleine groep af en ik was als enige sprintster mee. Het voltallige Alé Cipollini-team (met de latere winnares Bastianelli en Chloe Hosking, red.), Coryn Rivera, Lotta Lepistö: allemaal gelost. Helaas blies de wind na de Monteberg op weg naar Ieper ongenadig in het nadeel, waardoor iedereen terugkwam." Sprinten in de Vanackerestraat, dan maar. "Ik kreeg mijn ketting niet op het gewenste kamwiel (11, red.), waardoor ik aanvankelijk niet sneller kon. Een tiental meter voor de finish lukte het dan toch. Maar door dat akkefietje kwam ik net tekort. De ontgoocheling overheerst, want ik had heel graag gewonnen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN