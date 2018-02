D'Hooghe wil strengere straffen voor doelmannen 14 februari 2018

In een brief gericht aan de scheidsrechterscommissie pleit Michel D'Hooghe, voorzitter van de medische commissie van de FIFA, ervoor om strenger op te treden tegen doelmannen die hun boekje te buiten gaan. "Doelmannen krijgen al te vaak een vrijgeleide", zegt D'Hooghe, die zijn brief rechtstreeks aan scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina richtte. "Dat kan door een te hoog geheven knie of agressief uitkomen. Spelers kunnen daarbij zware letsels oplopen. De gezondheid van de spelers is prioritair voor ons, daarom willen wij de scheidsrechterscommissie daarop wijzen. Of het nu een linksbuiten is die in de fout gaat of een doelman, de straf moet dezelfde zijn." Ook de vrijwillige elleboogstoot moet volgens D'Hooghe nóg strenger aangepakt worden. "De oogletsels en de breuken in het gezicht als gevolg van een elleboogstoot zijn toegenomen. Wij vragen niet om een herziening van de regels, maar wel om een strikte toepassing ervan." (KDZ)

