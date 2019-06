Exclusief voor abonnees D'Hooghe en Van Broeck onze opinie 22 juni 2019

"Alexander D'Hooghe zal de toekomstvisie van The Loop begeleiden", meldde de stad Gent gisteren niet zonder enige trots. Voor de niet-Gentenaars: The Loop is de naam van een volledig in 'the soup' gedraaid retailproject nabij Flanders Expo, waar er parkeerplaats bij de vleet is, maar weinig te beleven. En voor de niet-architecten: Alexander D'Hooghe is dezelfde Alexander D'Hooghe die eerder het Oosterweeldossier in Antwerpen uit het slop haalde door politiek en burgerbewegingen te verzoenen. En ook die Alexander D'Hooghe die nu het ei van Columbus lijkt te hebben gevonden in dat andere Vlaamse rampdossier Uplace. Kortom, als Alexander D'Hooghe nu ook nog met een oplossing komt voor het stadion van Club Brugge, het casino van Middelkerke, de gevangenis van Haren, de Bende van Nijvel en de Rechtvaardige Rechters, dan is Alexander D'Hooghe rijp voor de hoogste adelstand.

