D'haeseleer verplettert tegenstand 27 mei 2019

In 2014 kreeg Joke Schauvliege in haar provincie het hoogste aantal voorkeurstemmen, maar na haar ontslag als minister kon ze de meubelen niet redden voor CD&V. Haar partij strandt op de vierde plaats. Guy D'haeseleer, na de gemeenteraadsverkiezingen bekend geworden als 'cordon-slachtoffer', is nu het stemmenkanon voor Vlaams Belang. In zijn thuisbasis Ninove haalt het VB een monsterscore van 32,7%. Op provincieniveau blijft Vlaams Belang met 98,78% van de stemmen geteld ietsje kleiner (20,75%) dan de N-VA van Matthias Diependaele (22,33%). Open Vld is met 15,85% de derde grootste partij, maar verliest een zetel. Groen wint een zetel. De PVDA haalt nipt de kiesdrempel.