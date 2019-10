D-day voor woonbonus: datum van compromis wordt bepalend Astrid Roelandt

11 oktober 2019

05u00 5 De Krant Allicht wordt de datum waarop een compromis ondertekend wordt, en niet het moment waarop de akte verlijdt, bepalend voor het toekennen van de woonbonus. Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) komt vandaag met een voorstel om ervoor te zorgen dat niemand én naast de woonbonus én naast de verlaagde registratierechten grijpt.

De immosector, de notarissen, de banken: allemaal werden ze de afgelopen dagen ontvangen op het kabinet-in-opstart van Vlaams minister van Wonen Diependaele. De bedoeling: een oplossing vinden voor kopers die riskeren om straks noch van de woonbonus, noch van de verlaagde registratierechten te genieten. Die oplossing komt vandaag op de agenda van de ministerraad.

Hoogstwaarschijnlijk zal voor het toekennen van de woonbonus gekeken worden naar de datum waarop de verkoopsakte (het compromis) wordt ondertekend, in plaats van de datum van het verlijden van de akte. Dat laatste zorgt immers voor te veel onzekerheid, omdat notarissen vóór ze een akte kunnen laten verlijden een hele reeks informatie moeten opvragen waarop ze soms lang moeten wachten. Ze kunnen kopers dus niet 100% garanderen dat alles voor eind dit jaar in orde zal geraken, zodat ze alsnog kunnen genieten van de woonbonus.

Uitgaan van de datum van compromis - zoals dat ook het geval is bij de verlaagde registratierechten - is een objectievere maatstaf. Of de deadline van 31 december dan nog steeds behouden blijft, valt af te wachten, want dat zou een nieuw gat in de begroting slaan.

