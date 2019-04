Exclusief voor abonnees D-day voor licentiedossiers 03 april 2019

Het is D-day voor de licentiedossiers. De profclubs die nog niet honderd procent in orde waren, konden tot vannacht 3 uur stukken toevoegen. Indien licentiemanager Nils Van Brantegem het noodzakelijk acht, moeten de clubs vandaag ook toelichting geven in het bondsgebouw. De voorbije week bleek dat de licentiemanager nog vragen had bij de dossiers van onder andere Standard, Club Brugge en Anderlecht. De Rouches hadden een document over het stadiondossier te laat toegevoegd, bij blauw-zwart gaat het over vragen bij één kleinschalige sponsorovereenkomst, bij paars-wit onder meer over de kapitaalsverhoging van 30 miljoen euro en de al dan niet betaalde ontslagvergoeding van Hein Vanhaezebrouck. De licentiecommissie zal voor 15 april een beslissing nemen. Clubs die dan nog geen licentie gekregen hebben, kunnen dat enkel nog betwisten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. (NVK)

