D-day voor Aalst in strijd om finale

Vanavond is D-day voor Aalst in de strijd voor een finaleticket. De thuiszege op de openingsdag tegen Roeselare gaf het team vleugels, maar daarop volgde een ongelukkige 3-2-nederlaag in Menen, met vorige week de ontnuchtering na 3-0-verlies in Maaseik. De return vanavond tegen datzelfde Maaseik is de laatste strohalm. Als Aalst - na vanavond volgen nog twee wedstrijden (thuis tegen Menen en in Roeselare) - zich alsnog in de titelstrijd wil mengen, dan zijn de drie punten straks noodzakelijk.

