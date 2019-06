Exclusief voor abonnees D-day (1) 06 juni 2019

00u00 0

Met een krop in de keel heb ik op de NOS naar de herdenkingsplechtigheid van D-Day gekeken. Een prachtig eerbetoon aan duizenden jonge mensen, die kilometers van huis hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Maar ik heb plaatsvervangende schaamte, omdat de vrt het niet nodig vond dit uit te zenden. Deze huldiging had verplichte kost moeten zijn in alle scholen.