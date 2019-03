D'Ambrosio als leider in Formule E naar Hongkong 08 maart 2019

Zondag staat de vijfde race van de Formula E in het seizoen 2018-2019 op het programma. In Hongkong start Jérôme D'Ambrosio in zijn Mahindra opnieuw als leider in het kampioenschap, een zeer sterke prestatie nu het kampioenschap bijna halverwege is. Onze landgenoot zal vooral zijn kwalificatie nog moeten verbeteren om tot het einde van het kampioenschap mee te vechten voor de titel.

