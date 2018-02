Dáárom hebben mannen warmere handen dan vrouwen 16 februari 2018

Vrouwenhanden zijn kouder dan mannenhanden, dat is al lang geweten. Gemiddeld is er zelfs anderhalve graad verschil. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge hebben daar nu een verklaring voor gevonden. "We hebben altijd gedacht dat lichaamsvet, als isolator, een cruciale rol speelde bij de thermoregulatie. Daarom hebben we de verhouding van spier- en vetmassa geanalyseerd bij 115 vrijwilligers. Vervolgens vroegen we deze mensen om hun handen drie minuten in ijskoud water onder te dompelen. Met een warmtecamera werd gemeten hoe snel de handen weer opwarmden. Zo ontdekten we dat de spiermassa een vitale rol speelt bij de werking van de menselijke thermostaat. Handen van vrijwilligers met veel spiermassa warmden sneller op. En dat waren in hoofdzaak mannen." (IDV)

