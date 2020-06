Exclusief voor abonnees Cyriel Verschaeve 20 juni 2020

00u00 0

De in Ardooie geboren Alveringemse pastoor Cyriel Verschaeve (1874-1949) genoot bekendheid als auteur en dichter. Maar Verschaeve had ook een donker kantje. Bij het begin van de bezetting in 1940 schaarde hij zich enthousiast achter het nazisme. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie riep hij tijdens door de nazi's gesponsorde massabijeenkomsten jongeren op "het goddeloze bolsjewisme te gaan bestrijden". Door bijvoorbeeld als arbeider een bijdrage te leveren aan de Duitse oorlogseconomie of lid te worden van de Waffen-SS en aan het Oostfront Russen af te schieten. Duizenden Vlamingen stelden zich door hem in dienst van het Derde Rijk. De meesten overleefden de oorlog niet of maakten achteraf kennis met de repressie.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen