Cyberspeurders werken op halve kracht en zijn hun baas kwijt

De Computer Crime Unit van de federale politie zou 44 mensen moeten tellen, maar er werken er amper 20. De eenheid, speciaal opgericht voor de alsmaar toenemende online criminaliteit - het aantal registraties ervan steeg van 24.774 in 2008 tot 45.250 in 2017 - is al jaren onderbemand. Ook diensthoofd Walter Coenraets heeft nu de deur achter zich dichtgetrokken. Hij wordt korpschef van de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol.

