Cybercriminelen profiteren mee van feestdagen 12 december 2018

Tijdens de feestdagen openen we niet enkel geschenkjes, maar ook beduidend meer spammails. Liefst 39% meer mensen klikken tussen kerst en nieuw op berichten met kwaadaardige links, zo blijkt uit onderzoek van F-Secure, specialist in cybersecurity. "Het type spambericht dat cybercriminelen gebruiken, lijkt in deze tijd van het jaar voor veel mensen minder sterk op spam", klinkt het. "Rond de feestdagen zijn we blijkbaar gevoeliger voor de berichten van de bedrijven die door spammers graag nagebootst worden. Bijvoorbeeld meldingen over de bezorging van pakketjes of facturen van webwinkels." (BCL)