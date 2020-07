Exclusief voor abonnees Cybercriminelen hacken oude geldautomaten 06 juli 2020

Voor het eerst in ons land is een financiële instelling het slachtoffer geworden van een digitale plofkraak. Criminelen hebben twee keer geprobeerd om geldautomaten van Argenta te hacken. Dat gebeurde op 27 en 28 juni in Borsbeek en in Ranst. De aanvallen waren gericht op de computer van de geldautomaat, om op die manier de geldlade te kunnen leegroven. Of de daders daar ook in geslaagd zijn, wil Argenta uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. "We hebben preventief wel de 144 geldautomaten van dat type tijdelijk uitgeschakeld en alle cash verwijderd. Het gaat om onze geldautomaten van het oudste type. Die zouden binnen afzienbare tijd vervangen worden." (IBO)