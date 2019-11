Exclusief voor abonnees Cyberaanval op Belgische delegatie in China 25 november 2019

In China hebben hackers een Belgische delegatie op handelsmissie, met daarin onder meer minister van Telecommunicatie Philip De Backer (Open Vld) en prinses Astrid, massaal aangevallen. Volgens Geert Baudewijns, de adviseur cybersecurity die mee was en ervoor gezorgd heeft dat de belangrijkste deelnemers aan de missie voldoende voorzorgsmaatregelen hadden genomen, valt niet uit te sluiten dat de Chinese staatsveiligheid achter deze aanvallen zit. Sommige gebruikte IP-adressen wijzen volgens hem in die richting, vertelde hij aan VRT. Baudewijns telde op sommige dagen tot 130 aanvallen. Eerder had ook de Belgische staatsveiligheid al verwittigd voor onveilig internetverkeer in China en was een Amerikaanse handelsdelegatie al aangevallen.

