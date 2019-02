Custovic: "Toch is er geen paniek" AMPOMAH OUT LOKEREN OP 5 PUNTEN 11 februari 2019

Waasland-Beveren stapte zaterdag op Stayen met zorgen de bus op. Hekkensluiter Lokeren sluipt dichterbij - tot op vijf punten - en bovendien liep smaakmaker Nana Ampomah een blessure op. "Toch is er geen paniek", sust trainer Adnan Custovic. Halfweg zag het er allemaal nog zo slecht niet uit voor Waasland-Beveren. Het Beverse blok stond goed en met een 1-1-ruststand konden de bezoekers perfect leven. Maar net als een week eerder tegen Genk gingen de Waaslanders in de slotfase de boot in. "Voor de zoveelste keer doen individuele fouten ons de das om", zuchtte Adnan Custovic. De Bosniër had een punt: bij de 2-1 ging Davy Roef niet vrijuit en bij de 1-0 beging Caufriez een onnodige penaltyfout. Bovendien won concurrent Lokeren verrassend van Antwerp. "We hadden het liever anders gezien, maar we moeten nu ook weer niet panikeren." Paniek was er wél even omtrent Nana Ampomah. De Ghanees misstapte zich en verliet Sint-Truiden in een rolstoel. Die werd trouwens geduwd door zijn Genkse vrienden Aidoo en Paintsil. Ampomah liep een letsel op aan het onderbeen. De exacte schade kon nog niet worden opgemeten, maar gevreesd wordt voor een onbeschikbaarheid van enkele weken. (KDC)

