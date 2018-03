Custovic laat Berrier opnieuw uit selectie 03 maart 2018

Opnieuw geen Franck Berrier bij KV Oostende. Net als vorige week tegen STVV zal de Fransman vandaag ook niet afreizen naar Gent. Coach Custovic maakt naar eigen zeggen een sportieve keuze, al was hij allesbehalve opgezet met de reactie van Berrier bij zijn niet-selectie van vorig weekend. De Fransman liet zijn onvrede via Twitter blijken en dat wordt hem zowel door de coach als door het bestuur kwalijk genomen. Gistermiddag was er een kort onderhoud tussen voorzitter Callant en Berrier, maar dat bracht weinig of niets voort. Binnen afzienbare tijd gaan het management van de Fransman en het bestuur van KVO om de tafel met de speler. (TTV)