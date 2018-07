Cursus agressiebeheersing na dubbel geweld 19 juli 2018

Een 23-jarige man uit Nieuwpoort moet een cursus agressiebeheersing volgen voor twee feiten van geweld, waarbij hij iemand verwondde. Op 25 augustus vorig jaar kreeg J.D. het aan de stok met een man op de Zeedijk in Nieuwpoort. Hij gaf de man een zware duw waarbij die achterover viel met zijn hoofd tegen een paaltje. De man liep daarbij een scheur op in het trommelvlies. Nauwelijks een maand langer kon de jongeman zich weer niet bedwingen, ditmaal in café De Viking in Oostduinkerke. Hij ging buiten in de bosjes plassen en kreeg ruzie met een andere fuifganger. Die kreeg een reeks klappen, ook toen hij al op de grond lag. J.D. kreeg vier maanden en 800 euro boete met uitstel, maar enkel als hij die cursus volgt. (JHM)

