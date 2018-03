Curry opnieuw weken out BASKETBAL 26 maart 2018

Het blessureleed blijft zich opstapelen voor Stephen Curry (30). Nadat de scherpschutter van de Golden State Warriors al zeventien partijen had gemist wegens meerdere enkelblessures, viel hij vrijdag in het duel tegen Atlanta Hawks uit met een knieblessure. Radiografisch onderzoek bracht een verrekking van een knieband aan het licht. Curry zal minstens drie weken inactief blijven, wat hem meteen onzeker maakt voor de start van de play-offs op 14 april. Ook zonder zijn topscorer won Golden State de partij tegen Atlanta: 96-104. Het bekleedt in de 'western conference' de tweede plaats achter leider Houston Rockets. (RBE)

