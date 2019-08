Exclusief voor abonnees Curetis zoekt partner met geld 13 augustus 2019

De diagnostiekonderneming Curetis heeft de Amerikaanse investeringsbank H.C. Wainwright aangesteld om alle strategische opties te bekijken. Dat kan onder meer uitmonden in een overname of een fusie. Bedoeling is de financiering van de activiteiten voor minstens de komende twaalf maanden veilig te stellen. Eind juni had de onderneming nog 7,8 miljoen euro in kas.

