Curetis stelt teleur: -9,5% 16 augustus 2018

Het Duitse diagnosticabedrijf Curetis, dat zowel in Brussel als Amsterdam noteert, incasseert een tik van 9,5% na de publicatie van teleurstellende halfjaarresultaten. Curetis verkocht tijdens de eerste zes maanden in totaal 162 Unyvero-minilabo's, of 13 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook van de prognose om tegen het eind van het jaar de kaap van 250 à 300 geïnstalleerde labo's te halen, is niets meer te bespeuren. Nochtans startte Curetis intussen met de onderhandelingen voor de verkoop van Unyvero in de VS, waarvoor het in april groen licht kreeg. Het biotechbedrijf laat weten momenteel met 50 van de 125 potentiële klanten aan tafel te zitten. De omzet ging tijdens de eerste jaarhelft 36% hoger, tot 807.000 euro. Maar door hogere distributiekosten en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling stegen ook de operationele kosten met 26%, tot 12,4 miljoen euro. Resultaat: het verlies loopt op van 9,3 miljoen tot 11,6 miljoen euro. Curetis had eind juni ook nog 11,6 miljoen in kas, maar plant de komende twaalf maanden vers kapitaal op te halen. Tijdens de eerste jaarhelft verbrandde het biotechbedrijf 4,9 miljoen euro. Het beurshuis Ladenburg Thalmann verlaagt het advies van 'kopen' tot 'neutraal'.

