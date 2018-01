CURETIS bereikt akkoord met Amerikaanse gezondheidsdienst: +32% 00u00 0

Biotechbedrijf Curetis, dat zowel op de Brusselse als de Amsterdamse beurs noteert, heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA over de laatste stappen tot de lancering van zijn minilabo Unyvero en de bijhorende LRT-patronen. Unyvero dient om snel diagnoses te stellen over infecties aan de lagere luchtwegen. Dat moet helpen om patiënten sneller de juiste behandeling te geven, zodat ziekenhuisopnames vermeden kunnen worden. Het Duitse Curetis kwam nu met de Amerikaanse gezondheidsdienst overeen aan welke voorwaarden het nog moet voldoen, om de evaluatie tot een goed einde te brengen. Het gaat daarbij onder meer over hoe het zijn resultaten moet aanleveren en wat er op de etiketten en bijsluiter moet komen te staan. Topman Olivier Schacht gelooft er daarom in op korte termijn uitsluitsel te krijgen over de aanvraag bij de gezondheidsdienst. En beleggers hopen mee: het aandeel Curetis klom gisteren liefst 32,48% hoger op de Brusselse beurs, tot 5,18 euro.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee