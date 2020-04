Exclusief voor abonnees Curatoren: "We komen te laat" 21 april 2020

00u00 0

De ondernemingsrechtbank stelde twee curatoren aan: Vincent Verlaeckt en Catharina Orlent. "We zijn vanmiddag al enkele uren op de club geweest", zei Verlaeckt gisteren. Ze krijgen de taak het faillissement in goede banen te leiden en de schuldeisers eventueel te vergoeden met activa die nog aanwezig zijn op de club. "We komen te laat in alle mogelijke opzichten", laat Verlaeckt echter weinig aan de verbeelding over. Wellicht is er dus nog weinig van waarde terug te vinden. "Als het faillissement vroeger was uitgesproken, hadden we meer kunnen doen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen