Cupido ging mee 'Down the Road' 08 januari 2020

Op de eerste aflevering van het derde seizoen van 'Down the Road' is het nog wachten tot 27 januari, maar tijdens de persvoorstelling bleek al dat Cupido heeft toegeslagen. Jaimie (27) uit Middelkerke en Sophie (20) uit Booischot leerden elkaar beter kennen tijdens de roadtrip door Spanje en Marokko. "Maar 't was geen liefde op het eerste gezicht", meent Sophie. "Jaimie is een lieve en galante jongen, hij legt me altijd in de watten." Ook Jaimie is stapel. "Ik hou van haar flikkerende oogjes en humor. We zijn officieel pas een koppel na de reis, toen ze een keer naar een optreden van mij als dj is komen kijken. Toen hebben we gekust!"

