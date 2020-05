Exclusief voor abonnees Cultuursector luidt alarmbel 12 mei 2020

In een open brief aan premier Sophie Wilmès (MR) trekken 300 kunstenaars en cultuurwerkers aan de alarmbel. De sector klaagt over een gebrek aan perspectief. "Al bijna twee maanden zijn duizenden werkende mannen en vrouwen hun jobs, voorziene projecten en inkomensbronnen kwijtgespeeld, meestal zonder de minste financiële compensatie", luidt het. De ondertekenaars - onder wie muzikanten Adamo en Angèle, choreografe Anne Teresa De Keersmaeker, actrice Veerle Baetens en regisseurs Adil El Arbi, Bilall Fallah en de broers Dardenne - pleiten voor een "uitzonderingstoestand met buitengewone maatregelen die een inkomen garanderen voor iedereen die kan aantonen regelmatig artistieke activiteiten te verrichten".