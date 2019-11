Exclusief voor abonnees Cultuursector gaat staken 16 november 2019

De vakbonden van de podiumkunsten en muzieksector gaan staken tegen de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Het gaat om een stakingsaanzegging van onbepaalde duur. Welke acties en wanneer die er zullen komen, is nog niet duidelijk, zegt sectorverantwoordelijke Ine Hermans van de christelijke vakbond. "We sluiten ons aan bij de plannen vanuit de basis." Daarbij wordt verwezen naar het platform State of the Arts, dat ook verantwoordelijk was voor het protest van donderdag aan het Vlaams Parlement. Het Overleg Kunstenorganisaties (oKo) stelde gisteren voor dat bevoegd minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) de besparingen van 6 procent on hold zet tot er een consensus met de sector is gevonden.

