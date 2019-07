Exclusief voor abonnees Cultuurfestival Salto 06 juli 2019

Nu zondag is het leuk vertoeven in Menen, waar cultuurfestival Salto op de agenda staat. De band Vive La Fête sluit het festival af. Het festival start om 15 uur op verschillende plaatsen in het centrum van Menen. Traditiegetrouw gebeurt dat door de plaatselijke Sint-Jozefsharmonie. Het Bois de Boulogne wordt omgebouwd tot een familietheaterpark, met theater, acrobatie en mobiele acts. Leuk is ook de Duiventil Pigeon aan de Oude Leiearm, de kleinste concertzaal ter wereld, en de periscoopwagen, waarbij je naar een voorstelling kunt kijken die zich afspeelt op de eerste verdieping van een huizenrij. Meer info op saltofestival.be.