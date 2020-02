Exclusief voor abonnees Cultuurdienst zoekt creatievelingen voor Kunstbiënnale 06 februari 2020

00u00 0

De cultuurdienst en Kunstraad van Lebbeke zijn op zoek naar kunstenaars en creatievelingen die willen deelnemen aan de Kunstbiënnale. Die zal dit jaar voor de vierde keer plaatsvinden in Lebbeke. Alle kunstenaars uit Lebbeke, Denderbelle en Wieze en leden van Lebbeekse Kunstcollectieven mogen hier aan deelnemen. Elke deelnemer mag vijf kunstwerken indienen. Die zullen in twee selectieronden aan een deskundige jury worden voorgesteld. De tentoonstelling ervan vindt plaats in Galerie De Fontein, aan de Grote Plaats in Lebbeke, zowel binnen als buiten. De onderwerpen voor de werken zijn vrij, net als materialen en technieken. De expo zal openen op vrijdag 15 mei en blijft vervolgens toegankelijk tot maandag 1 juni, elk weekend van 14 tot 18 uur. Geïnteresseerden vinden meer info op www.lebbeke.be/cultuur. Kandidaturen moeten voor 31 maart binnen zijn. (DND)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis