Culturele hoofdstad met wansmakelijke traditie

Valletta, de hoofdstad van Malta, is de Europese culturele hoofdstad 2018. Ook al weigert men daar te breken met de 'traditionele' jacht op trekvogels, die in de lente hun oversteek maken van Afrika naar het Europese vasteland. Elders in de Europese Unie is het verboden om op vogels te jagen in het broedseizoen, maar voor Malta knijpt Europa een oogje dicht: gedurende 20 dagen mag er gejaagd worden op tortelduiven en kwartels, onder strikte voorwaarden. In de praktijk knallen de Maltezers echter alles wat vliegt uit de lucht: zangvogels, roofvogels, steltlopers, noem maar op. Elk jaar, met honderdduizenden. En eten ze die vogels dan op? Nee, ze snijden de koppen eraf en plaatsen die als trofee op de motorkap van hun auto of aan het stuur van hun motor. Wansmakelijk machogedrag. Toen Malta lid werd van de Europese Unie, werd bepaald dat ze binnen de vijf jaar moesten stoppen met deze praktijken. Veel is er echter nog niet veranderd. En wie is er milieucommissaris van de EU? Precies, een Maltezer. Waar zitten onze Europese politici?

