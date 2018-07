Culinaire oorlog in Eiffeltoren 14 juli 2018

00u00 0

In Frankrijk is een culinaire oorlog aan de gang over wie de restaurants in de Eiffeltoren mag uitbaten. De concessie verliep onlangs, en het lijkt erop dat topchef Alain Ducasse binnenkort zijn boeltje mag pakken. Ducasse staat er tien jaar achter de potten, maar het duo Thierry Marx en Frédéric Anton zou de licentie voor de volgende tien jaar krijgen. En dat is niet naar de zin van Ducasse, die een procedurefout claimt en de hele organisatie beschuldigt van belangenvermenging. Het is nu aan de burgemeester van Parijs om te beslissen over de zaak.