Exclusief voor abonnees Cuesta haakt af 10 december 2019

00u00 0

Geen Carlos Cuesta bij Racing Genk. De Colombiaan is er niet bij in Napels omdat hij last heeft van de hamstrings. Ook Jakub Piotrowski en Benjamin Nygren sukkelen met kwaaltjes en passen voor de laatste trip in de Champions League. Door de afwezigheid van Cuesta en Piotrowski debuteert Dries Wouters wellicht in de Champions League. (KDZ)