Crystal Palace wil Carrasco huren 24 januari 2020

00u00 0

Voor het weekend hoopt Crystal Palace zekerheid te hebben over de verhuur van Yannick Carrasco (26). Onderhandelingen met Dalian Yifang lopen. De Engelse middenmoter is op zoek naar een creatieve winger en hoopt die in de Rode Duivel te vinden. Voorlopig zijn ze bij Palace en in het kamp-Carrasco erg voorzichtig. Vorige winter zag hij een transfer naar Arsenal afspringen op de eisen van zijn Chinese werkgever. Een transfer was toen onbespreekbaar. Carrasco heeft het na twee jaar helemaal gezien in China. Geld maakt niet gelukkig - zelfs 10 miljoen netto per jaar niet. Om persoonlijke en sportieve redenenen wil hij terug naar Europa. Vrouw Noémie heeft ook geen zin meer om weg te kwijnen in het Oosten. Bij Palace kan Carrasco ploegmaat worden van Benteke. (KTH)

