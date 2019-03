Cruiseschip meert aan na zware storm 25 maart 2019

00u00 0

In Noorwegen heeft een cruiseschip dat zaterdag in een zware storm belandde veilig kunnen aanmeren in een haven.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen